Un Grand Week-end. Paris

Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Paris grâce à ce guide Dans cette nouvelle édition : - : Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences et activités uniques : s'envoler en ballon captif pour voir Paris d'en haut, assister à une vente aux enchères chez Drouot, visiter un musée de street art flottant, s'offrir une soirée au mythique opéra Garnier... - Notre sélection de restos, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans la vie parisienne. - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs : meilleurs points de vue, top bistronomique, meilleures pâtisseries... - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.