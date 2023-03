Criminal Love

Il doit la protéger... de lui-même. Un fantôme. C'est ce que Jess a appris à être pour sauver sa peau. En tant que tueur à gages professionnel, son rôle est d'éliminer ses cibles sans jamais se faire remarquer ni révéler son identité. Mais aujourd'hui, malgré les risques, il est sorti de l'ombre. Pour elle. Lexie, cette fille chez qui il s'était réfugié lors de sa première mission et qu'il n'a jamais réussi à oublier. Quand il a su qu'elle était en danger, il n'a pensé qu'à une seule chose : la protéger. Et désormais il va devoir en subir les conséquences... Car, s'il s'était promis de ne jamais la revoir, c'est pour une bonne et très simple raison : Lexie est policière. Sa mission à elle ? Traquer les hommes comme lui... A propos de l'autrice Repérée sur la plate-forme d'écriture Wattpad où elle a réuni plus de 10 millions de lecteurs, Alana Scott écrit depuis toujours pour s'évader, rêver, mais surtout pour exprimer ses idées et ses émotions.