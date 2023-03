Un thriller au réalisme captivant Juillet 2017. Une région. Deux disparitions. Après une nuit en discothèque, la jeune Inès Ouari ne donne plus signe de vie. Marion Testud, elle, n'est jamais rentrée de son jogging matinal. Sur leurs traces, deux enquêteurs aux profils atypiques : Karim Bekkouche, chef de la BAC de Saint-Etienne, flirte avec les limites et prend tous les risques pour retrouver Inès. Jacques Canovas, journaliste parisien et ex-flic des Renseignements généraux, couvre la disparition de la joggeuse. Tous deux ont des raisons personnelles de parvenir à leurs fins. D'un bout à l'autre du pays, les pistes se croisent tandis que de vieux meurtres énigmatiques refont surface. Deux hommes confrontés, lancés dans une course contre la mort à pleine vitesse dans les abysses de la terreur panique. A propos de l'auteur Ivan Zinberg est capitaine de police et romancier. Il est l'auteur des thrillers Jeu d'ombres (2014), Etoile Morte (2015) et Miroir Obscur (2017) aux éditions Critic. Matière noire est son quatrième roman. " Une fois dedans, vous ne le lâchez plus : une enquête passionnante, un polar génial ! " Gérard Collard, Librairie La Griffe noire " Un auteur sur lequel il va falloir compter. " 20 minutes