Les 100 mots de Marseille

Vouloir restituer Marseille en 100 mots, voilà bien une idée de Parisien. Même avec 10 000 mots, on serait un peu court... Jeanne Laffitte et Olivier Pastré se sont pourtant prêtés au jeu de la touche néo-impressionniste pour donner à comprendre cette ville extrême et atypique. Au programme de ce livre donc, promenade sur la " Corniche ", visite du " Vieux-port ", cabotage vers le " château d'If ", dégustation d'un " aïoli " d'exception, mais aussi découverte de " Pythéas ", lecture de " polars ", court séjour aux " Baumettes " ou encore récit de la fameuse " sardine qui a bouché le port ". Ici, pas de galéjade, juste les 100 manières de dire la richesse et la diversité de Marseille par ceux qui l'aiment et la connaissent. De l'" OM " au théâtre de la " Criée ", de l'" Estaque " aux " Cahiers du Sud ", de la " French Connexion " au fameux " savon ", les auteurs semblent avoir extrait l'essence même de cette ville.