Le projet Hakana

2175. Le dérèglement climatique a eu raison de la planète. Partout, les inégalités provoquent des explosions sociales. Douze adolescents à haut potentiel sont sélectionnés par le Consortium européen pour une mission : retourner dans le passé grâce à la technologie AR-ADN et au voyage temporel, afin d'y trouver une terre promise à coloniser. Ce sont les îles Marquises ! L'une de ces ados, Rim, rencontre le guerrier Moana à Nuku Hiva, en 1592. Pourront-ils s'aimer, alors que le peuple de Moana est sur le point d'être asservi et anéanti, dans le passé comme dans le futur ? Quand le Consortium rappelle les siens, l'adolescente manque à l'appel. Il envoie ses Forces Spéciales éliminer le jeune couple et ses alliés...