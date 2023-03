Programmer avec Scratch 5e/4e/3e

Un cahier pour s'entraîner à programmer avec Scratch, et consolider ainsi des apprentissages clés de la partie algorithmique et programmation du programme de maths. Une approche par compétence conforme aux programmes du collège - Créer des variables - Utiliser des boucles et des tests - Dessiner des polygones Etc. Un entraînement conçu pour favoriser la réussite de votre enfant - Des chapitres classés par " force " - Une mise en pages simple et attractive - Des exercices très gradués, avec des aides - Un bilan final pour vérifier qu'on a acquis les compétences