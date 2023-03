De tous les hommes sur Terre, il fallait que son coeur le choisisse lui. Mackenzie veut faire table rase du passé. Et sa rentrée en première année de fac est la meilleure occasion pour oublier le harcèlement qu'elle a subi ces dernières années. Enfin... à condition d'éviter Mads Mann. Son ancien bourreau - dont les yeux gris acier sont si difficiles à éviter -, est étudiant au sein du même campus. Chaque fois qu'il croise Mackenzie dans les couloirs, il ne peut pas s'empêcher de la confronter. Que cherche-t-il, à la provoquer de la sorte, tout en la dévorant du regard ? Et surtout, pourquoi est-elle incapable de se défendre ? Elle le déteste depuis toujours. Sans doute autant qu'elle déteste son coeur de battre frénétiquement chaque fois qu'il l'approche d'un peu trop près... A propos de l'autrice Passionnée de livres et de mots, Alfreda Enwy aime s'inventer des histoires et a souvent la tête dans les nuages. Irrécupérable sentimentale et addict aux romances, elle s'est décidée à écrire les siennes. Qu'il s'agisse de romance contemporaine ou de New Adult, Alfreda se plonge avec délectation dans les univers de ses romans et tombe régulièrement amoureuse de ses hommes de papier...