Chugakko Académie Tome 1 : La légende dragon-ancêtre

Tamago, Kouhai shu et Yume sont enchantés : fraîchement admis à la Chugakko académie, ils réussissent en équipe les premières épreuves et peuvent enfin rencontrer le dragon qui leur est attribué ! Mais d'étranges évènements se produisent : Dès que le trio est en contact, chacun ressent des décharges électriques. Et depuis leur rencontre, les garçons comprennent intantanément le langage des signes de Yume qui est malentendante. Ont-ils un lien particulier ? Et quelle est cette voix qui appelle Yume dans ses cauchemars ? Un vieil ermite va les éclairer : c'est le dragon ancêtre, piégé dans la montagne, qui les appelle au secours ! Armés de courage, les trois enfants partent sur leur dragon accomplir leur mission. Et si c'était une fausse piste ? Une série à lire dans l'ordre des tomes pour suivre le rythme palpitant des aventures de nos trois dresseurs de dragons !