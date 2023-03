The Prison Healer Tome 2 : The Gilded Cage

Kiva Meridan est une survivante. Elle a survécu non seulement à la prison de Zalindov mais aussi aux terribles épreuves du Supplice. Et à présent, l'heure de la vengeance a sonné. Mais si, durant dix ans, son unique objectif a été de retrouver sa famille et de faire payer les responsables de leurs malheurs, sa mission est désormais plus compliquée que jamais... Alors que Kiva s'habitue à sa nouvelle vie dans la capitale, elle découvre qu'elle n'est pas la seule à avoir souffert pendant son séjour en prison - son frère et sa soeur ont changé eux aussi, de même que leurs convictions. Bientôt, Kiva se retrouve à devoir cacher des choses aussi bien à sa famille qu'à ses ennemis. Hors des murs de la ville, tandis que les rebelles s'agitent et que les tensions grondent, la rumeur d'une nouvelle menace venue des royaumes du nord se répand. En ces temps incertains, les allégeances comptent plus que tout, mais tiraillée de tous côtés, Kiva ne sait plus à qui accorder sa loyauté. Cette fois, pour survivre, elle devra dénouer un enchevêtrement de mensonges avant que les deux camps ne se retournent contre elle et qu'elle ne perde tout.