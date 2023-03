X-Men : X of Swords Tome 1 : Création

La découverte d'une île jumelle à Krakoa peuplée d'êtres possédant des pouvoirs similaires à ceux des X-Men, fait voler en éclats l'équilibre fragile du monde mutant. Apocalypse, confronté à son ancien peuple, entraîne ses semblables dans une guerre où seul le vainqueur survivra, les perdants seront massacrés ! Pour régler le conflit, un tournoi est organisé, il opposera dix champions de chaque île. Tous les auteurs et toutes les séries mutantes sont impliquées dans ce crossover dont les chapitres courent d'une série à l'autre. Le chef d'orchestre est Jonathan Hickman (House of X) mais un grand nombre d'intrigues des différents titres trouvent ici leur résolution. Une saga si gigantesque que nous vous la proposons en deux albums, en mars et avril.