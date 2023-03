Pour une éthique du renseignement

L'objectif de cet ouvrage est double : d'une part, présenter ce domaine de recherche peu connu, en espérant contribuer à son intégration dans les études sur le renseignement et plus généralement les études stratégiques et les études sur la guerre ; et, d'autre part, défendre une certaine approche, la théorie du renseignement juste. Pour ce faire, nous procédons en trois parties : de quoi parle-t-on ? quels sont les problèmes qui se posent ? et comment les approcher ? La première partie, intitulée " De l'éthique au renseignement ", définit l'éthique, puis le renseignement, pour expliquer ce qu'est l'éthique du renseignement (sa possibilité, sa nature et son étude). La deuxième partie, intitulée " Problèmes ", passe en revue les problèmes éthiques posés par les activités de renseignement, d'abord la collecte (le recueil technique et le recueil humain : manipulation, tromperie, corruption, compromission, chantage, violence ou menaces physiques) ; puis l'analyse, les opérations clandestines, la coopération entre services et la reconversion des officiers de renseignement. La troisième partie, intitulée " Approches ", expose les différentes manières d'approcher l'éthique du renseignement (réalisme, pacifisme, déontologisme, utilitarisme et éthique vertu) avant d'en défendre une autre, la théorie du renseignement juste, inspirée de la théorie de la guerre juste.