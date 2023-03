L'incroyable destin de Walt Disney, la magie du dessin animé

Dès son plus jeune âge, Walter Disney vit dans la misère mais il a une passion : le dessin. Il enchaîne alors les petits boulots pour pouvoir se payer des cours et continuer de dessiner, inventer, imaginer ! Son rêve ? Faire rêver le public ! Pour cela, associé à son frère, il crée bientôt des dessins animés hors du commun. Toujours à la pointe de la technologie, il ajoute de la couleur, de la musique, des paroles... et son oeuvre révolutionne le monde du dessin animé. Avec des pages documentaires pour tout comprendre, l'histoire et la technique, de l'univers du dessin animé : 1) Une brève histoire du dessin animé, 2) En avant la musique ! , 3) Inspirations européennes, 4) L'empire Disney, 5) La France et le Japon, poids lourd de l'animation.