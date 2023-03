Pregnancy comic journal. Carnet de bord d'une grossesse inattendue

Sara et Dario n'avaient pas prévu d'avoir d'enfants. Trop besoin de liberté, trop de projets prévus à deux... Un jour pourtant, Sara se rend compte qu'elle est enceinte. S'ensuit une période de tergiversation faite de balades en forêt, de discussions pour déterminer quoi faire. Ce n'était pas voulu, mais cela se fera car cela se fera à deux. Sans fard, Sara raconte les étapes qui jalonnent toute grossesse ainsi que les peurs et interrogations souvent tues. De la crainte de ne pas aimer l'enfant aux questions d'ordre purement pratique, rien n'est passé sous silence. Aux côtés du futur papa, Sara vit un tourbillon d'anecdotes teintées de doutes, de rires et d'émotions... Avec sincérité et humour, elle nous fait partager cette aventure à la fois merveilleuse et terrifiante qui est celle de donner la vie.