Célibataire mode d'emploi. Le célibat c'est comme la vie : parfois c'est très cool, parfois c'est très chiant

Le célibat, c'est vrai, ça peut parfois être assez chiant. Mais ça peut aussi être vraiment très cool quand on apprend à le voir autrement ! Non, ce n'est pas une phase d'entre-deux où il vous manque nécessairement quelque chose. C'est une période, qu'elle soit courte, longue ou définitive, subie ou choisie, qui peut être l'occasion de tester de nouvelles choses : faire de nouveaux projets, sortir de sa zone de confort, prendre soin de soi (et juste de soi), faire des rencontres, vivre pleinement sa sexualité... @lacelibataire_lavraie vous partage ses meilleures techniques pour ne pas "subir" son célibat, mais le kiff er au maximum !