Alyson Ford Tome 2 : Le dernier chamane

L'aventure commence au coeur de la jungle A la demande de ses parents explorateurs, le jeune Alyson a dû s'envoler pour l'Amazonie. Là-bas, elle lève une partie du voile sur " La Flèche d'or ", une mystérieuse société secrète dont fait partie son grand-père, aventurier lui aussi. Quel est le but de cette société secrète et pourquoi le médaillon d'Alyson brille-t-il si intensément par moment ? C'est ce qu'elle devra découvrir. Pour cela, il lui faut s'engouffrer dans la jungle, à la recherche d'un puissant chamane qui pourrait la guider. Acceptera-t-il de la prendre comme élève ? Aux côtés de sa mère, Alyson devra d'abord se frayer un chemin parmi la végétation luxuriante de la jungle tropicale. Quant à Benedict, l'ennemi juré de la Flèche d'or, il semble nourrir des desseins très particuliers au coeur d'une mine abandonnée et semble lui aussi à la recherche du vieux chamane... qui le trouvera en premier ? Marchant dans la droite lignée d'Indiana Jones et de Lara Croft, Alyson Ford part à la recherche de son héritage sur cette terre lointaine. Second tome d'un triptyque passionnant, ce récit plein de suspense mêle aventures, magie ancestrale et trésors enfouis.