Pêche facile en eau douce

Le B. A. BA de la pêche en eau douce. Retrouvez les meilleures techniques conseillées pour pêcher facilement en eau douce les 20 poissons les plus recherchés (brochet, truite, carpe, black-bass, perche...). Ces poissons sont présentés en fiches par leur morphologie, leur période de reproduction, leur alimentation et les lieux où les pêcher. Les bas de ligne et les animations adaptés pour les pêcher sont clairement expliqués par des schémas didactiques.