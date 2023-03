Jalna : La saga des Whiteoak Tome 4 : Jalna ; Les Whiteoak de Jalna

Un siècle, une famille, un domaine. Le domaine de Jalna, en terre canadienne, près du lac Ontario, s'apprête à accueillir un événement qui bouleversera à jamais le destin de tous : le centenaire d'Adeline, la fondatrice de la dynastie des Whiteoak. Et lorsque l'un de ses descendants, Eden, revient de New York où, pour son plus grand bonheur, il a réussi à se faire publier, le clan pourrait être de nouveau malmené par la folie des passions. Réunis en un seul volume, les septième et huitième tomes d'une saga intemporelle qui a fait vibrer des millions de lectrices et de lecteurs à travers le monde depuis sa première parution en 1927.