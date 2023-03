"Apprenez ceci, mon bon monsieur Fleurissoire Cave est un mot latin qui veut dire aussi : Prends garde ! " Le pape a-t-il été emprisonné dans les caves du Vatican ? C'est du moins ce que croit l'ingénu Amédée Fleurissoire, fervent catholique prêt à entamer une croisade pour aller libérer le souverain pontife. A ses côtés gravitent des personnages tout aussi hauts en couleur : Anthime Armand-Dubois, franc-maçon sous le choc d'une vision mariale ; Julius de Baraglioul, romancier en mal d'Académie ; le jeune Lafcadio, qui se découvre l'héritier d'un riche comte ; et l'escroc Protos, beau parleur et maître du déguisement. Satire décousue et rocambolesque qui n'épargne personne, Les Caves du Vatican (1914) propose aussi, à travers la question de l'acte gratuit, une réflexion ironique sur le libre arbitre inspirée notamment des romans de Dostoïevski, dont Gide a été un lecteur passionné. Dossier 1. De la littérature à la philosophie : l'acte gratuit 2. Faits divers et littérature 3. Le roman d'aventures 4. La réception des Caves du Vatican.