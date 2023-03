Être méchant c'est quoi ?

La méchanceté : un thème hélas toujours d'actualité : Etre méchant, c'est quoi ? Peut-on être méchant quand on croit être gentil ? Pourquoi y a-t-il des méchants dans le monde ? Comment s'en protéger ? Par une série de questionnements, ce livre aide l'enfant à réfléchir aux notions de méchanceté et de gentillesse ainsi qu'à élaborer peu à peu une pensée autonome. Un nouveau titre de la collection "Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? " consacrée à la philosophie. Une collection pour aider les enfants à aborder des thématiques complexes du quotidien (l'amour, la mort, l'amitié, la différence, etc.). Des ouvrages structurés autour de questions ouvertes qui amènent l'enfant à s'interroger, à construire sa pensée et à s'ouvrir sur le monde. Un véritable support d'échanges qui s'inscrit dans la droite lignée de l'énorme développement des "ateliers philo" dans les écoles et en-dehors. Une nouvelle auteure dans la collection : Chiara Pastorini, créatrice et animatrice des Petites Lumières, ateliers philosophiques pour les enfants.