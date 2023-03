La mère parfaite est une emmerdeuse. Tome 2

Tous les héros ne portent pas de capes. Mais vous, les mamans, êtes toutes des supers héroïnes ! Voici le guide indispensable pour déculpabiliser et vous persuader une bonne fois pour toutes que vous n'êtes pas une mère indigne, mais une super maman ! Dans ce livre, l'auteure donne avec humour des conseils on ne peut plus sérieux sur la maternité. Vous apprendrez notamment comment relativiser, relâcher la pression, prendre du temps pour vous, ou vous détacher du regard des autres et des redoutables injonctions de votre entourage et de la société. Découvrez comment gérer les maux de la grossesse, le sommeil de bébé (et le vôtre ! ), le fait de voir ses enfants grandir, l'école, l'éducation, la rééducation périnéale, etc. Enfin une maman normale dit mer... credi à cette mère parfaite, qui n'existe pas... et c'est tant mieux !