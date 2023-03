Les chroniques de Belmore Square Tome 1 : Une nuit avec le duc

Belle et rebelle, Eliza a 19 ans et elle vient de faire son entrée dans le monde. Comme toutes les jeunes filles, elle doit courir les bals de la haute société londonienne pour trouver un bon mari. Mais ces mondanités imposées ne l'intéressent pas le moins du monde. Jusqu'au jour où elle rencontre le fils du Duc de Chester. Le jeune homme est un mystérieux noble en disgrâce que la rumeur présente comme un libertin. Impossible de résister à ses charmes. Mais Eliza réalise qu'on ne va pas la laisser choisir son mari et que tout est déjà arrangé, d'autant que l'avenir et la fortune de la famille Melrose dépendent de son mariage. Risquer un scandale pour une seule nuit avec le sulfureux Duc de Chester serait un jeu fort dangereux...