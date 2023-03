La Vérité qu'elle mérite

Combat pour une juste cause dans les ténèbres de la Ville des Lumières Marie Beauchamps, capitaine de police à Lyon, a tout perdu à cause d'un accident inexplicable en opération : l'homme qu'elle aimait, la confiance en son corps irrémédiablement blessé, la foi dans son métier. Elle fait preuve d'une telle incurie que sa hiérarchie en vient à lancer contre elle une procédure de révocation. Bon prince, son supérieur lui confie une dernière affaire avant son départ : à Villeurbanne, dans la cité du Tonkin, on a retrouvé le corps tronqué d'une femme dans une valise. Alors qu'elle est bien décidée à bâcler l'enquête, Marie se voit encombrée de deux témoins à protéger : un chien-loup qui pourrait avoir eu l'assassin pour maître et un gamin du Tonkin qui en sait plus qu'il ne faudrait. Malgré elle, la voilà entraînée dans une chasse à l'homme qui la conduira des terrains vagues de la banlieue aux salons feutrés des beaux quartiers...