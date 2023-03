La Sîra. Biographie du Prophète Muhammad

Pour la première fois sont publiés en même temps et par le même éditeur, trois textes considérés comme sacrés par les musulmans : Le Coran, La Sira - Biographie du Prophète Muhammad et un choix de 50 hadîths du Prophète Muhammad pour méditer. Il s'agit ici du récit de la vie du Prophète de l'islam par Ibn Hichâm écrite au IX ? siècle. Elle fait autorité parce qu'elle est la plus ancienne qui nous soit parvenue à ce jour. Une version abrégée en est publiée dans ce volume, traduite par Wahib Atallah, docteur-ès-Lettres et professeur honoraire à l'université de Nancy, arabisant, helléniste et historien. A ce titre, il s'est intéressé aux divinités orientales de la Grèce, au panthéon préislamique de l'Arabie et à l'environnement de l'islam naissant. En philologue, il a recherché les termes d'origine étrangère dans le Coran et dans la poésie arabe archaïque et a publié, entre autres ouvrages, un dictionnaire étymologique de l'arabe classique.