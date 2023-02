Un lion très coquet

Sergio le lion est invité dimanche chez sa belle. Il veut être le plus beau pour lui plaire. Il se rend chez un premier coiffeur, mais la coiffure ne lui plaît pas. Le lendemain il se rend chez un second, ça ne va toujours pas. Et ainsi de suite. Il désespère... et se demande s'il ne doit pas annuler son rendez-vous.