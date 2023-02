Broderie Hardanger. Simple et épurée

Composée de points comptés et de broderie à fils tirés, la broderie Hardanger est fascinante par la qualité de sa technique et la délicatesse de son rendu. Les passionnés vous diront que la technique est facile et qu'il faut simplement s'appliquer. Si vous êtes tentés par une expérience multiple en broderie, suivez le guide... Masako Sakamoto, outre ses nombreux conseils techniques, vous incite à développer votre sens créatif, votre intuition pour parvenir à créer des projets qui vous ressemblent, avec les motifs qui vous plaisent le plus.