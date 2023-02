1807 : Napoléon règne en maître sur l'Europe. Il impose un blocus rigoureux à l'Angleterre. Enfermée dans un mariage arrangé, Arabella, une jeune Anglo-française, rêve d'indépendance. Un jour un étrange personnage l'aborde : en réalité, l'attaché de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Celui-ci lui propose d'espionner pour le compte de l'Angleterre. Sous l'identité d'Arabelle de Mably, le nom de jeune fille de sa mère, Arabella traverse clandestinement la Manche. Un cousin éloigné l'introduit dans l'entourage de l'Impératrice. En même temps qu'elle découvre les fastes de la cour, elle doit affronter les bas-fonds de Paris. Mais une ombre rôde : celle de l'inquiétant ministre de la Police, Fouché. Arabelle pourra-t-elle mener à bien sa mission ? Parviendra-t-elle à déjouer les pièges des informateurs de Fouché ? Et qui est ce séduisant inconnu qui semble, lui aussi, voyager entre Londres et Paris ? Pourrait-elle s'éprendre de lui ? Notre aventurière devra se méfier des faux amis, des vrais ennemis et de ses propres réactions, pour éviter les pièges tendus et reconnaître l'amour véritable. L'aventurière en dentelles est un roman où se mêlent aventures, espionnage et romance.