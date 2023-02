Graine d'écume Tome 3 : Les chimères du Trieux

Trois femmes se retrouvent au coeur d'une course éperdue pour sauver un nourrisson. Narratrice de cette histoire, la pétillante Eléonore, de nouveau en proie à des visions fantastiques, reprend en main, parfaite cavalière, les rênes de sa vie. Rose, sa mère, part de Cesson sur les traces de son père, réfugié espagnol. Nous suivons sa quête jusqu'en Espagne au travers des lettres qu'elle écrit à ses enfants. Caroline, de retour chez ses parents à Cherbourg et confrontée à ses origines irlandaises, nous confie les secrets de son journal intime. A la croisée de leurs chemins, entre Loguivy-de-la-Mer, l'archipel de Bréhat et le long du Trieux, se joue le destin de leur famille.