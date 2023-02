Les premiers documentaires illustrés des petits curieux qui, dès 3 ans, posent plein de questions et sont pressés de découvrir le monde ! Printemps, été, automne, hiver... Découvre les quatre saisons et leurs spécificités : climat, changements dans la nature, habitudes des animaux mais aussi fêtes et traditions ! Une Petite Imagerie richement illustrée pour apprendre comment les saisons rythment notre année.