La Bretagne par les voies vertes

- En suivant les canaux, parfois la côte, une découverte "nature" de la Bretagne à vélo mais aussi à pied, à cheval ou en roller... - Plus de 700 km de voies en sites propres, du Finistère au Morbihan, d'Ille-et-Vilaine aux Côtes-d'Armor, de la Manche à l'embouchure de la Loire... - 8 grands itinéraires bretons, 30 étapes entre 40 et 50 km, pour des escapades sur un week-end et pour tout public. - Pédalez ou marchez le long du canal de Nantes à Brest, du canal d'Ille-et-Rance, de la côte sauvage, ou sur les voies de Roscoff ou encore celles de la Vélomaritime et du tour de Bretagne, les grandes nouveautés de cette réédition. - Un road-book qui met au jour les innnombrables trésors architecturaux et patrimoniaux de la "grande" Bretagne (Loire-Atlantique incluse). En couverture : Le long du canal de Nantes à Brest à proximité de Josselin