Et si le Petit Poucet avait l'apparence d'un caneton ? Et l'ogre, celle d'un gros rat aux yeux rouges ? Maria Jalibert, plasticienne et illustratrice jeunesse, nous emmène dans son univers sur les traces du célèbre conte de Charles Perrault, issu de la tradition orale. Revisitée et modernisée, l'histoire met en scène des animaux dotés d'ingéniosité et de malice. Au coeur de ces décors extraordinaires proposés par l'artiste, on suit les folles péripéties des sept petits abandonnés en pleine nature par leurs parents, complètement démunis.