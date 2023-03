Paris est une fête, écrivait l'autre... Pas pour tout le monde ! répondent en coeur Hubert Renard et Pierre Escot dans un récit à la fois loufoque et tragique sur un milieu qu'ils connaissent bien, celui de l'art contemporain. "Dimensions variables" est un roman à quatre mains en équilibre entre arts visuels et littérature. Le monde de l'art contemporain est son décor, qu'il érige entre réalisme et satire. Les changements de forme à l'intérieur du récit et les variations de tonalité témoignent de la volonté des deux auteurs complices d'utiliser tous les ressorts du milieu parisien de l'art.