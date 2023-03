Si La Planète en colère donne à entendre la voix d'un écrivain en marge, atteint de troubles autistiques, et du lien qui l'unit à sa soeur dessinatrice, ce livre fait aussi écho aux multiples alertes sur les urgences sociale, écologique et politique propres à notre époque : il s'offre comme un pont, une terre de partage où chacune et chacun peut reconnaitre ses angoisses.