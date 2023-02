Le soir tombe, dans le quartier. Tout le monde se couche, sauf monsieur Monsieur, qui n'est pas du tout fatigué... Il va voir Toutou, et lui demande s'il veut jouer avec lui. Mais Toutou est déjà au lit. Il va voir Lulu la tortue, pour lui demander si elle veut aller se promener ? Mais Lulu s'apprête à dormir, la tête rentrée dans sa carapace. Il demande enfin à sa voisine Nina si elle veut faire un jeu de société avec lui ? Trop tard, Nina est déjà en pyjama. Comment faire, monsieur Monsieur n'est pas du tout, mais pas du tout fatigué... Pourtant, quelques minutes plus tard, le voilà endormi, il ronfle sur son canapé. Il ronfle si fort... qu'il réveille tout le quartier ! Bonne nuit monsieur Monsieur ! Sur chaque double page, on retrouve en flocage que l'enfant peut s'amuser à chercher et toucher. Un livre à toucher pour les enfants dès 2 ans.