Chacun son tour

Un jour, alors que Tortue, Lièvre, Ours et Souris sont en forêt, ils trouvent un oeuf. Chacun leur tour, ils vont en prendre soin. Souris prête son bonnet et son écharpe pour que Petit Ouf ait bien chaud. Ours, qui adore le sport, encourage son ami à sortir de sa coquille, et Petit Ouf devient alors Petit Oiseau ! Lièvre fait goûter toutes sortes d'aliments à Petit Oiseau qui découvre ce qu'il aime. Et Tortue lui apprend à utiliser son imagination, ils se racontent plein d'histoires merveilleuses. Ses nouveaux amis aident Petit Oiseau à découvrir le monde, et grâce à eux il va pouvoir prendre son envol ! Mise en scène sous forme de bande-dessinée, cette histoire touchante met en avant des thématiques fortes : l'amitié, la quête d'identité, et la prise d'indépendance. Toute la beauté de cet album réside dans la simplicité de ses mots, et dans ses illustrations aux couleurs douces.