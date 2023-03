Les gros bobos

Un petit livre pour ceux qui marchent la tête en l'air et qui ne regardent pas où il faut. Des textes simples, pensés comme des mots clefs pour faciliter l'improvisation des parents. Des illustrations joyeuses et pleines d'humour. Des livres accompagnés d'une première version audio. Ces premières narrations seront enrichies au fil des mois par d'autres conteuses et conteurs. Enfants et parents découvriront alors plusieurs versions d'un même livre et, nous l'espérons, essaieront de faire de même chez eux !