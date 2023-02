Que veulent les Français ? L'opinion publique dans tous ses états

Ecologie, immigration, économie, laïcité... Sur toutes ces thématiques, le positionnement des Français apparaît de plus en plus complexe et fluctuant. Ce phéno¬mène est renforcé par des mutations structurelles de nos sociétés - déclin de l'institution religieuse, renouvellement générationnel, inégalités territoriales toujours plus marquées notam¬ment - alors que l'espace politique a largement ¬perdu sa structuration autour d'un axe gauche-droite. A partir de nombreuses données issues de différentes ¬enquêtes, les auteurs éclairent ces bouleversements et livrent une cartographie précise de l'opinion publique française ainsi qu'un état du positionnement de nos concitoyens sur tous les grands sujets de société. Antoine Bristielle dirige cet ouvrage qui rassemble les contributions de Chloé Alexandre, Chloé Bérut, William Bouchardon, Laura Chazel, Amaïa Courty, Anja Durovic, Gilles Finchelstein, Victoria Géraut, Ivan Glita, Frédéric Gonthier, Emilien ¬Houard-Vial, Romain ¬Mespoulet, Jérémie Peltier, Simon Persico, Frédéric Potier, ¬Max-Valentin Robert, Iannis Roder et Achille Warnant.