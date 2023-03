"Bonjour Petite Vache, tes cornes sont si jolies, tu veux bien me les prêter ? " demande le mouton. Puis c'est au tour du coq et du cheval d'essayer les oreilles de la vache. Un imagier tendre et coloré pour s'amuser à changer de tête. Les oreilles en peluche sont toutes douces pour le plaisir des petites mains.