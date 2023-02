Compositrices. L'histoire oubliée de la musique

Les compositrices sont les grandes oubliées de l'histoire de la musique. Le vide béant que l'on constate à leur sujet dans les ouvrages de référence, encyclopédies et dictionnaires, est effarant. Cette mise à l'écart systématique de tout un panel d'artistes sur tant de siècles interroge et suscite l'incompréhension, la colère et la révolte. Reprenant les codes des livres susmentionnés, l'auteur porte une attention particulière à l'évolution du statut des femmes, leur liberté de composer ou de pratiquer la musique, la reconnaissance sociale dont elles peuvent bénéficier en tant que compositrices, et enrichit ainsi le propos habituellement adopté. Cet ouvrage foisonnant éclaircit les zones d'ombre et revient, de l'Antiquité à nos jours, sur les conditions de création et de réception de l'oeuvre de près de soixante-dix compositrices qui font, tout autant que leurs confrères, l'histoire de la musique.