Génésis Tome 6

L'affrontement entre les mammouths et les homo-sapiens fait rage, et la victoire semble impossible. Mais c'est compter sans les habilités de Taïga combinées aux attaques de la tribu homo-sapiens qui permettent de chasser les créatures et de vaincre le dernier mammouth sur leurs terres. Après ces combats acharnés, la tribu est en fête et nos protagonistes s'intègrent de mieux en mieux au village. Un peu plus tard, en partant à la chasse, Taïga va se faire un ami pour le moins inattendu... Mais le calme n'est que de courte durée, car à la suite d'un signe de présence des néandertaliens près des terres de la tribu, tous les guerriers se rassemblent et partent les attaquer. Mais alors qu'ils se préparaient à un combat sanglant et déterminant, ils découvrent que ce n'était qu'une diversion et que le véritable objectif de leurs ennemis était leur village, et les femmes homo-sapiens...