Le destitué

Après avoir été sauvagement banni de la Spatiale, Yoran se fait recruter par la CET, une petite entreprise d'exploitation minière sur une planète quelconque. Son avocat parle d'un procès truqué, de preuves nébuleuses, et cherche à savoir qui se cache derrière cette conspiration, quitte à mettre au jour un plus gros complot encore. Il ne reste alors à Yoran que son brevet de pilote, qui l'amène à travailler au sein d'une équipe de recherches. Car en plus de l'exploitation minière, la CET mène des essais de pilotage classés secrets et pour lesquels Yoran se révèle déterminant, des recherches qui pourraient s'avérer révolutionnaires dans l'histoire de la Spatiale...