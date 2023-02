Souffrir, soigner, guérir. Les patients et leur médecin du Moyen Age à nos jours

Devant la maladie, le patient, vulnérable, a toujours dû s'en remettre à une autorité, dans un rapport qui n'a rien d'anodin : de ces spécialistes, il attend parfois la survie. Pourtant, cette relation de soin ne s'est jamais résumée à une stricte domination, le malade pouvant notamment décider de se tourner vers un concurrent... Depuis le Moyen Age, ce face-à-face si particulier a connu de nombreux avatars. L'hôpital, aujourd'hui en crise, joue depuis ses origines un rôle de dernier recours pour les déclassés. Le pharmacien a pour ancêtre l'apothicaire, marchand souvent soupçonné d'être prompt à l'escroquerie. Si les métiers de santé se voient soumis à un contrôle de plus en plus exigeant, des soignants aux formations très différentes continuent longtemps de proposer leurs services. Quant aux déserts médicaux, ils ont toujours existé, obligeant les patients à guetter le passage d'un professionnel itinérant pour se faire arracher une dent, ou encore à employer la médecine épistolaire, précédent médiéval oublié de la téléconsultation. Enfin, bien avant le Covid-19, la légitimité du corps médical a été mise à rude épreuve par des épidémies de peste, choléra ou syphilis. A travers une approche inédite, cet ouvrage réunit les meilleurs spécialistes pour interroger, au fil d'une écriture collective, l'évolution de la relation de soin, révélant sous un jour inattendu les bouleversements actuels. Un ouvrage coordonné par Marilyn Nicoud, réunissant les chercheurs en histoire de la santé et de la médecine Elisa Andretta, Olivier Faure, Laurence Moulinier-Brogi, Philip Rieder et Nicolas Sueur.