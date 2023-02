Le monde de Maliang Tome 4 : Le ruban

Tome 4 La ruban : Tsai Shen a été condamné à mort pour haute trahison et va bientôt être exécuté. Ne voulant pas avoir sa mort sur la conscience, Maliang et ses amis décident de le faire évader de la prison impériale. Mais la tâche est moins aisée qu'il n'y paraît... Par ailleurs, le vieillard qui a donné les objets magiques aux enfants, lève enfin le voile sur ses véritables intentions et leur confie une mission périlleuse. Pour réussir, un nouvel objet magique est indispensable : un ruban appartenant à une petite fille bien mystérieuse... Histoire complète en 5 tomes