Au fil des pages du livre, l'autrice et illustratrice Pascale Breysse donne la parole à une goutte d'eau. Une petite goutte qui vit au fond des océans, dans les nuages au milieu du ciel... Une goutte qui voyage dans la nature, les animaux et le corps humain, elle est absolument partout ! L'immense périple de cette goutte, auquel nous assistons en tant que lecteurs. rices, prend la forme d'un parcours initiatique, riche en rencontres et découvertes, de la création du monde, jusqu'à la naissance et à l'évolution de l'être humain, en passant par la vie quotidienne.