Logique d'un monde en ruine. Six essais philosophiques

Hermann Broch (1886-1951) figure certainement, avec Proust, Musil et Joyce, au panthéon des grands " inventeurs de roman " du vingtième siècle. Mais le public francophone sait peu qu'il se consacra également à l'écriture d'une importante œuvre philosophique, sans jamais vouloir parvenir à lui donner une forme définitive. Les six essais, publiés ici pour la première fois en français, ont été écrits entre 1931 et 1946 et rendent compte de sa " théorie de la connaissance ", fondée sur une conception très personnelle du concept de valeur. Portant sur des sujets apparemment divers, comme la musique, la poésie ou la psychanalyse, ces essais concernent une seule et même question : comment la raison peut-elle permettre de saisir ce qui, dans toute activité humaine, dépasse le champ de la raison ? Ainsi l'œuvre de Broch, centrée sur ce " paradoxe de l'irrationalité ", constitue, a sa manière, et tout aussi singulièrement que celle de Musil, un versant non négligeable de ce qui deviendra un courant important de la philosophie contemporaine.