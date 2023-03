Planter un jardin santé. Plantes aromatiques et médicinales

Le livre débutera par une explication de la particularité des plantes aromatiques et médicinales, et de leurs différentes propriétés. Viendra ensuite une partie pratique, avec tous les conseils pour réussir leur culture, savoir à quel moment et quelles parties récolter. Et comment les utiliser, avec le détail des principales préparations possibles (infusion, décoction, cataplasme, etc.). La troisième partie concernera les fiches explicatives de chaque plante, avec leur description, leur mode de culture et leurs principaux usages. Sommaire : Avant-propos Plantes aromatiques et médicinales, pourquoi sont-elles si intéressantes ? En pratique : - comment les cultiver : semis, plantation, entretien - comment les récolter et les conserver - comment les utiliser : les différentes préparations Fiches détaillées de 100 plantes : - nom commun et scientifique, parties utilisées, principales propriétés - mémo avec type de plante, dimensions, période de floraison, rusticité, etc. - mini-calendrier avec périodes de semis, plantation et récolte - présentation et description de la plante - étapes de culture - principales utilisations - une recette ou une information à savoir Index des différentes propriétés des plantes