Quelques gouttes de pluie sur la terre

Le célèbre cinéaste iranien Abbas Kiarostami était aussi photographe, peintre et poète... Voici une petite pluie de ses gouttes de poésie qui disent aux enfants - et aux plus grands - comment la beauté simple du monde est à saisir. Entre grenades et chevaux, la grande illustratrice iranienne Hoda Hadadi lui offre la liberté de ses couleurs.