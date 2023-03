Babines canines. Pâtés, gamelles, friandises et toutou cakes

Gourmands, nos amis à 4 pattes le sont certainement. Alors pourquoi ne pas leur cuisiner de bons petits plats et leur offrir des repas complets, équilibrés, faciles et rapides à réaliser avec des ingrédients du quotidien. C'est ce que Valéry Drouet vous propose avec 40 délicieuses recettes de gamelles, gâteaux et friandises pour chien. Qu'il soit chic, gourmand ou délicat, vous pourrez proposer à votre compagnon une délicieuse Bolodog, une Gamelle coin-coin ou pourquoi pas La complète pour les costauds. Et pour le dessert, un large choix de "toutou cakes" , du Carrot cake en barre au Gâteau au potiron et jambon en passant par une Gourmandise glacée à la banane ; à moins qu'il ne préfère quelques friandises, que ce soit des Biscuits au bacon ou des Bonbons à la viande. Que votre chien soit jeune ou vieux, petit ou grand, qu'il aime courir et jouer ou qu'il préfère une sieste confortablement installé dans son panier, il y a de quoi régaler toutes les babines canines !