Chasseurs de mystères Tome 3 : L'affaire de la Tour Eiffel

Axel, Nathan et Gabrielle forment une famille recomposée venant d'emménager ensemble, à Paris. Dans leur nouvel appartement, les enfant découvrent un carnet plein d'étranges énigmes... 1888. André, 12 ans, le jeune apprenti d'un ingénieur de Gustave Eiffel, est accusé d'avoir laissé la porte d'une remise ouverte. De nombreux outils ont été volés durant la nuit ! André a beau jurer qu'il avait bien fermé la porte, comme demandé, rien n'y fait. Il est renvoyé. Pourtant, il a toujours clamé son innocence ! Axel et Gabbie parviendront-ils à résoudre ce mystère ? Et toi, lecteur ? Trouve la solution, et vérifie ton hypothèse dans les pages scellées !