Geoff Johns présente Flash Tome 6 : La guerre des lascars

En acceptant la face cachée de Barry Allen, le jeune Wally West s'est imposé comme le digne héritier de son mentor dans le rôle de Flash, l'homme le plus rapide du monde. Juste à temps pour affronter les Lascars, ses ennemis de toujours, dont les différends mettent la ville de Keystone City à feu et à sang. Emporté par le conflit qui oppose les super-vilains, Flash est sur le point d'assister au retour de deux figures venues de son passé. Il ne lui reste plus qu'à déterminer s'il s'agit d'alliés ou d'adversaires.