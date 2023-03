Planète Terre. Atlas pour les enfants

Les contenus, y compris multimédia, d'une grande précision les entraînent à la découverte de la planète, de sa position dans l'espace à sa composition intérieure en passant par la présentation du monde continent par continent. Des textes d'une grande richesse didactique retracent les principales caractéristiques des différents continents et une séduisante iconographie souligne les traits marquants de chaque région : nature, villes, histoire, économie, usages et produits typiques, traditions, mythes et légendes. Un code QR et un lien permettent de télécharger chaque carte pour ensuite l'imprimer, tandis que d'autres orientent les lecteurs vers des vidéos sélectionnées sur YouTube, pour approfondir les différents sujets.